Super Mario Bros Wonder è già un incredibile successo: Mario domina la classifica eShop

Esattamente una settimana fa giungevano le prime notizie dal mondo Nintendo circa i giochi più acquistati sulla piattaforma digitale di Nintendo Switch: Super Mario Bros Wonder è stato campione di incassi prima ancora del day one, a dimostrazione di come l'avventura di Mario ed i suoi amici fosse attesissima dai fan di tutto il mondo.

Ad una settimana di distanza, però, il quadro generale non cambia. Super Mario Bros Wonder continua a dominare il Nintendo eShop, seguito poi da Mario Kart 8 Deluxe e Minecraft. C'è da dire, però, che il tutto stupisce per niente: Super Mario Bros Wonder è un platform clamoroso, divertente ed entusiasmante dall'inizio alla fine. Ma quali sono i restanti titoli della classifica settimanale eShop che va dal 15 al 21 ottobre 2023?

Classifica titoli Nintendo eShop

Super Mario Bros. Wonder Mario Kart 8 Deluxe Minecraft Stardew Valley Zelda: Tears of the Kingdom Sonic Superstars Super Smash Bros. Ultimate Detective Pikachu Returns Overcooked 2 Among Us Mario Party Superstars LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Galactic Edition Call of Juarez: Gunslinger + Dying Light Nintendo Switch Sports Cars 3: Driven to Win Animal Crossing: New Horizons Red Dead Redemption EA Sports FC 24 WRC 9 Pikmin 4 Fae Farm Pokemon Violetto Inside Just Dance 2023 Edition Don’t Starve Together Bee Simulator Gang Beasts Air Jet Fighter Sky Dominators Sonic Superstars Digital Deluxe Edition Green Hell

Classifica giochi Nintendo eShop disponibili solo su download

Stardew Valley Among Us Inside Don’t Starve Together Air Jet Fighter Sky Dominators Green Hell One Piece: Unlimited World Red The Game of Life 2 Quake II Cooking Simulator The Last Campfire Stick Fight: The Game Suika Game Disney Dreamlight Valley Thief Simulator Vampire Survivors Airplane Flight Simulator Dave the Diver Hollow Knight Dicey Dungeons Limbo Eastward Don’t Starve The Suicide of Rachel Foster Sea of Stars Retro Bowl Tools Up Storyteller Arise: A Simple Story Florence

Super Mario Bros Wonder è il campione della classifica eShop di questa settimana e della precedente. Avete iniziato la vostra avventura nel Regno dei Fiori? Se sì, fateci sapere cosa ne pensate dell'ultima esclusiva Nintendo con un commento qui sotto.