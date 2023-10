Super Mario Bros. Wonder dà inizio a una nuova fase per la serie: parla Nintendo

A pochi giorni dal lancio in programma il 20 ottobre su Switch, Super Mario Bros. Wonder è stato il tema trattato da Nintendo nel corso di una recente intervista concessa ai microfoni di Game Informer.com.

Nel corso della chiacchierata, diversi esponenti della grande N hanno definito Super Mario Bros. Wonder un nuovo punto di partenza per la serie New Super Mario Bros. cominciata nel 2006 con l'omonimo titolo pubblicato su DS. Sebbene non ci siano già da ora idee concrete per la prossima iterazione, il team sembra convinto nel voler partire da quanto di buono fatto con il platform di prossima uscita su Switch.

"Credo che siamo passati dalla serie New Super Mario Bros. a una nuova fase, ma a questo punto non abbiamo idea di quale sarà il prossimo stile di gioco", ha dichiarato il producer Takashi Tezuka. "Tuttavia, quello che sappiamo è che Super Mario Bros. Wonder ha creato un palcoscenico più grande per l'avventura di Mario e dei suoi amici", ha affermato in risposta il direttore artistico Masanobu Sato.

L'intento di Nintendo con questo nuovo capitolo è quello di mantenere salde le radici della serie ma nel contempo apportare le modifiche utili ad attirare un nuovo bacino d'utenza per la serie platform: "Per la serie New Super Mario Bros., abbiamo fatto quello che facciamo sempre, ovvero tornare indietro e rivedere ciò che avevamo in passato, e abbiamo esaminato come apportare modifiche per creare qualcosa di appropriato per la generazione attuale. Puoi pensarlo come un modo per preservare attentamente il gameplay core rivestendolo con nuovi elementi che lo migliorano", le parole di Tezuka.

In attesa della recensione definitiva, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Super Mario Bros. Wonder per ulteriori dettagli sul titolo.