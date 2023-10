Super Mario Bros Wonder: il launch trailer mostra le meraviglie del Regno dei Fiori

L'attesa è finita: la nuova avventura di Mario è qui con Super Mario Bros Wonder, un progetto videoludico che ha emozionato il pubblico e la critica internazionale sin dai primi istanti. Mario ed i suoi amici sono tornati sulla cresta dell'onda, con un progetto in uscita su Nintendo Switch che chiude una line-up di esclusive del 2023 mozzafiato.

Come raccontatovi in sede di recensione, Super Mario Bros Wonder è un platform clamoroso, il quale ci ha deliziato con un'incredibile avventura che soddisfa le aspetta di ogni utente videogiocatore. Le peripezie dell'idraulico baffuto non sono mai state così belle a vedersi, complice l'ennesimo arrivo della minaccia di Bowser da sventare che ci porta però nel Regno dei Fiori. Super Mario Bros Wonder è uno dei giochi più attesi di ottobre 2023.

Quale modo, dunque, per celebrare questa grande uscita se non con la pubblicazione del launch trailer? Il breve filmato dalla durata complessiva di 1:25 minuti ha permesso a tutti i fan di immergersi ancora una volta nelle magnificenze del Regno dei Fiori, prima di procedere con l'inizio effettivo del proprio viaggio. Siete già alle prese con Super Mario Wonder? Se sì, vi sta divertendo? In attesa di una vostra risposta, vi rimandiamo alla visione del launch trailer, disponibile in allegato alla news.