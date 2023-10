Super Mario Bros Wonder: il leak del cast svela il nuovo doppiatore di Super Mario?

Con Charles Martinet che ha dato l'addio a Super Mario per diventare Ambasciatore di Nintendo, cresce la curiosità degli appassionati della Grande N per il nome del nuovo doppiatore dell'idraulico baffuto. Il leak del cast di Super Mario Bros Wonder sembra fornire degli importanti indizi in tal senso.

Nel leak che sta circolando in rete troviamo infatti l'elenco completo degli attori e professionisti del settore che dovrebbero prestare la propria voce ai personaggi della prossima, attesissima esclusiva Nintendo Switch.

La lista in questione, purtroppo, non fornisce indicazioni sul ruolo interpretato da ciascuno dei doppiatori citati dai leaker, ma tutti gli indizi sembrano convergere sul nome di Mick Wingert, esperto attore e doppiatore statunitense con all'attivo numerose partecipazioni in videogiochi come Genshin Impact, Fire Emblem e World of Warcraft, come pure in vari cartoon Marvel nel ruolo di Tony Stark o doppiando Zeng in Kung Fu Panda - Mitiche Avventure.

Per averne la controprova, non ci resta che attendere fino al 20 ottobre per avventurarci nel colorato multiverso di Super Mario Bros Wonder su Switch, in compagnia di tutti gli appassionati della storica serie nintendiana che aspettano con impazienza il lancio della nuova esperienza platform 2D. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nostro approfondimento su Super Mario Bros Wonder e l'inizio del meraviglioso viaggio 2D su Switch.