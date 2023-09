Super Mario Bros Wonder: livelli, co-op e poteri in un lungo video gameplay

Mentre si fa sempre più vicina l'uscita del gioco su Nintendo Switch, fissata per il 20 ottobre 2023, dalla diretta di Nintendo Treehouse: Live arrivano ben 20 minuti di video gameplay di Super Mario Bros Wonder. Il video ci accompagna nel mondo dei gioco e ci mostra alcune delle nuove funzionalità a nostra disposizione, non ultima la trasformazione in elefante.

La sessione video che ci viene mostrata ha luogo nel colorato Flower Kingdom (Regno dei Fiori), l'ambientazione che farà da cornice a Super Mario Bros Wonder. Mario e i suoi amici dovranno aiutare il Principe Florian nel fermare Bowser, che vuole attingere al potere del regno. Non dimentichiamoci, peraltro, che Super Mario Bros Wonder avrà anche una modalità cooperativa, anch'essa mostrata nel video.

A inizio video, a essere giocato è il primo livello di Super Mario Bros Wonder. Possiamo vedere la giocatrice nei panni di Daisy, per la prima volta giocabile in Super Mario, e ci viene presentato il Fiore Parlante, che troveremo in più occasioni nei livelli del gioco. Si tratta di un personaggio che commenta ciò che sta succedendo attorno a noi, o su ciò che stiamo facendo, o ancora può fornirci dei suggerimenti.

Naturalmente, una grande attenzione nel video è dedicata soprattutto alla trasformazione in elefante, nuovo potenziamento di Super Mario Bros Wonder, il cui design inizialmente non era apprezzato da Miyamoto. In questa forma, potremo distruggere più blocchi alla volta, attaccare i nemici con la proboscide, usarla per incanalare acqua e poi spruzzarla sull'ambiente circostante, per esempio per annaffiare i fiori in cambio di ricompense.