Super Mario Bros Wonder è il nuovo Mario 2D: data di uscita e trailer dal Ninteno Direct!

Confermando molte delle indiscrezioni emerse negli ultimi giorni, il Nintendo Direct ha portato con sé non solo l'annuncio di Super Mario RPG per Nintendo Switch, ma anche il reveal di Super Mario Bros. Wonder!

Presentato con il trailer che trovate in apertura a questa news, la nuova avventura 2D di Super Mario si mostra in forma smagliante, con un lungo video che offre un primo sguardo all'esclusiva Nintendo. Per l'occasione, il Regno dei Funghi sembra destinato a muoversi a ritmo di musica, per accompagnare Mario e compagni in un viaggio ricco di ritmo.

Svelata come sorpresa conclusiva del Nintendo Direct, la produzione esclusiva per Nintendo Switch non si farà attendere a lungo: con il reveal trailer, è stato infatti confermato che il gioco esordirà già il prossimo 20 ottobre 2023.