Super Mario Bros Wonder: Mario va a caccia del podio in UK nella classifica delle vendite

Ad un giorno di distanza dalla top 30 dei giochi più scaricati su Nintendo Switch in Giappone, giungono altri dati commerciali per quanto riguarda il mercato del Regno Unito. La settimana precedente, che ha fatto da apripista all'atteso giorno di Natale, ha visto Super Mario Bros Wonder che ha tentato il tutto per tutto scalando la vetta.

I dati di vendita di due settimane fa hanno visto EA Sports FC 24 che ha centrato il tiro in porta con il posto in cima alla classifica UK, con l'esclusiva dell'ecosistema Nintendo che ha dovuto lasciare anche il secondo a favore di Hogwarts Legacy. Ebbene, nei giorni a seguire è in parte cambiata la situazione: adesso, Super Mario Bros Wonder è al secondo posto in UK, mentre EA Sports FC 24 continua a dominare nel panorama del Regno Unito. Che dire, invece, per le restanti otto IP più vendute?

EA Sports Fc 24; Super Mario Bros Wonder; Hogwarts Legacy; Call of Duty Modern Warfare III; Marvel's Spider-Man 2; Mario Kart 8 Deluxe; Nintendo Switch Sports; Avatar: Frontiers of Pandora; Minecraft; Grand Theft Auto V.

Alcune delle posizioni della settimana passata sono cambiate, come nel caso di GTA 5, Minecraft, Avatar e non solo. Tuttavia, EA Sports FC 24 continua a primeggiare nel mercato inglese, seguito a ruota dalla mascotte del mondo Nintendo: Mario. Hogwarts Legacy, invece, ha registrato una decrescita delle vendite, la quale ha portato il titolo a detenere il terzo ed ultimo posto del podio, e non più il secondo.