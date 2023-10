Super Mario Bros Wonder: Mario elefante celebrato anche dal calcio italiano

La trasformazione di Super Mario in elefante è una delle novità salienti della nuova avventura dell’idraulico più celebre del mondo videoludico, Super Mario Bros Wonder. Questa versione inedita dell'amata mascotte Nintendo è stata omaggiata anche dai giocatori e dai sostenitori del Catania.

Super Mario nella sua versione pachiderma, infatti, non ha fatto impazzire soltanto il web e i fan, ma anche il mondo del calcio. Sull'eco del successo di Super Mario Bros Wonder, durante la partita Catania – Taranto del 22 ottobre allo stadio Angelo Massimino, i rossazzurri hanno festeggiato la vittoria per 1 – 0 con Super Mario, di cui condividono i colori.

A poca distanza dall'uscita di Super Mario Bros Wonder, il Catania FC ha celebrato la trasformazione di Super Mario in elefante, elogiandola come simbolo della forza e della resistenza dei catanesi contro le eruzioni vulcaniche dell’Etna e i terremoti che hanno colpito l’area nei secoli.

Non tutti sanno, infatti, che l'elefante è anche uno dei simboli più noti di Catania, in Sicilia. Ecco perché nel centro della città troneggia anche una statua chiamata “Liotru”, raffigurante un elefante sul quale è posto un obelisco. La passione per il calcio si è così fusa con quella per i videogiochi in una celebrazione della tradizione e della cultura catanese.

Vi ricordiamo che Super Mario Bros Wonder è uscito il 20 ottobre in esclusiva Nintendo Switch. Per ulteriori approfondimenti sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Super Mario Bros Wonder.