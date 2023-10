Super Mario Bros Wonder: Mario Elefante è già un mito! Tutti i poteri e le abilità

Impossibile non restare colpiti da una delle più grandi novità di Super Mario Bros Wonder, anche perché data la stazza, difficilmente passa inosservata: ci riferiamo naturalmente alla trasformazione in Elefante, già oggetto di meme sui social.

Grazie ad un nuovo potere, Mario e gli altri protagonisti dell’avventura possono diventare degli enormi elefanti! E non si tratta di un semplice costume ma di una vera e propria trasformazione, perché in questo caso il corpo dei personaggi cambia davvero, con un grande impatto sul gameplay!

Mangiando il potenziamento Frutto Elefante, Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad Giallo, Toad Blu e Toadette possono assumere la forma di un gigantesco elefante con tanti benefici, tra cui la possibilità di colpire nemici e blocchi facendo oscillare la proboscide, quest’ultima utilizzabile anche per spruzzare acqua a lunga e media distanza, una tecnica particolarmente utile per far crescere i fiori. Il potere Elefante permette inoltre di rompere i blocchi lateralmente caricando la rincorsa oltre che di camminare sulle voragini nel terreno, senza bisogno di saltare. Con la trasformazione in Elefante, l’aspetto dei singoli personaggi cambia radicalmente: Mario e Luigi perdono i capelli pur mantenendo i baffi mentre Peach e Daisy presentano l’interno delle orecchie e la coda dello stesso colore della capigliatura. Mario, Luigi e Toad Blu in versione elefante presentano una pelle grigio chiaro, Toad giallo di colore giallo, Peach e Toadette hanno invece un incarnato rosa pallido e infine Daisy guadagna una pelle arancione brillante, inoltre tutti i personaggi perdono completamente le scarpe.

La trasformazione Elefante può essere combinata con il potere Palloncino, permettendo così a Mario e altri altri personaggi di volteggiare in aria pur mantenendo l’aspetto elefantiaco. Infine, ecco a voi i 5 segreti più assurdi di Super Mario Bros Wonder!