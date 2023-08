Super Mario Bros Wonder: Miyamoto non apprezzava il design originale dell'Elefante

Sebbene Shigeru Miyamoto non si sia stato direttamente coinvolto nello sviluppo di Super Mario Bros Wonder, sembrerebbe che abbia comunque contribuito alla realizzazione del progetto con alcuni consigli mirati che hanno riguardato soprattutto Mario Elefante, la vera mascotte dell'esclusiva Nintendo Switch.

Ecco un aneddoto raccontato dal director Shiro Mouri durante un'intervista ai microfoni di IGN USA:

"Eravamo in una fase in cui stavamo sperimentando con l'estetica di Mario Elefante e pianificavamo già di apportare qualche modifica. Poi lui è arrivato, gli ha dato un'occhiata e ha detto 'Questo non sembra un personaggio di Super Mario.' Tra i vari argomenti c'era anche quello su come far spruzzare acqua a Mario Elefante. Anche in questo caso lui è arrivato e ha detto che se un elefante avesse potuto spruzzare dell'acqua non si sarebbe mosso in quel modo. Questo è il perfetto esempio del feedback che ci è stato dato da Miyamoto."

Insomma, se il design di questa inedita trasformazione del personaggio sta riscuotendo tutto questo successo sui social (basti pensare alle clip con Yoshi sotto sforzo mentre Mario Elefante è sul suo dorso) è anche merito del leggendario game designer giapponese.

In attesa di poter provare il gioco il prossimo 20 ottobre 2023, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovare il provato di Super Mario Bros Wonder della Gamescom 2023.