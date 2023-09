Super Mario Bros Wonder: la modalità cooperativa online lo sarà di nome e di fatto

In un'intervista rilasciata a CNET, il Director di Super Mario Bros Wonder ha dichiarato che, fra le altre cose, l'obiettivo nello sviluppo era quello di ripensare la formula consolidata del gioco per poter tornare a sorprendere l'utenza. In questo contesto s'inserisce anche l'aggiunta di una modalità online meglio integrata.

"Mentre concludevamo lo sviluppo di New Super Mario Brothers U Deluxe, pensavamo già a cosa avremmo potuto fare per creare un sistema che potessimo usare e che potesse supportare Mario per 10 anni a venire" ha dichiarato Shiro Mouri, direttore di Super Mario Bros Wonder.

La modalità cooperativa a quattro giocatori in Super Mario Bros Wonder ha proprio l'ambizione di essere diversa e di muoversi in controtendenza rispetto alla temuta tossicità che spesso circola online. Proprio per questo, è stata creata per avere un'impronta meno competitiva.

"Il concetto alla base del gioco online questa volta è proprio l'idea di connessione casuale, la possibilità di sperimentare sessioni di gioco multiplayer come se si stesse giocando a un gioco per giocatore singolo. Quello che volevo davvero fare era creare un'esperienza di gioco online del tutto positiva", afferma Mouri.

Anziché preoccuparsi che qualcuno possa sabotare qualcun altro, la modalità online nasce con una finalità di supporto: permetterà di condividere i potenziamenti, salvare i giocatori in difficoltà, seminare indizi che aiutino i giocatori che seguiranno e via discorrendo (qui la nostra prova di Super Mario Bros Wonder).

"Le persone hanno una propria immagine di cosa potrebbe essere il gioco online. Forse è un po' difficile, o forse è un po' spaventoso," dice Takashi Tezuka, produttore di Super Mario Bros. Wonder, parlando della sfida di Nintendo di creare una modalità online che sembri uniforme per tutti i giocatori.