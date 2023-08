Super Mario Bros Wonder: Nintendo Direct in arrivo! Ecco data e ora dell'evento

Dopo aver celebrato il sorpasso di Switch su Wii nelle vendite USA, la casa di Kyoto riguadagna i social per annunciare un Nintendo Direct interamente dedicato a Super Mario Bros Wonder, la nuova esclusiva Switch in arrivo a ottobre.

Il nuovo appuntamento mediatico promesso da Nintendo, di conseguenza, accenderà i riflettori mediatici sulla prossima, frizzante esperienza platform da vivere insieme a Super Mario e ai suoi compagni d'avventura.

Il Direct di Super Mario Bros Wonder farà quindi da sfondo a tantissime informazioni sull'esclusiva Switch, proiettando gli appassionati della serie nel colorato multiverso di esperienze interattive della prossima odissea platform dell'idraulico baffuto della Grande N.

Come rimarcato dagli stessi responsabili dei profili social di Nintendo, il Super Mario Bros Wonder Direct durerà all'incirca 15 minuti, nel corso dei quali scopriremo "tanti nuovi dettagli" sul nuovo videogioco first party dell'azienda di Kyoto in vista della sua commercializzazione su Switch, attesa per il 20 ottobre.

Senza indugiare oltre, vi informiamo che il Nintendo Direct di Super Mario Bros Wonder si terrà ufficialmente nella giornata di giovedì 31 agosto a partire dalle ore 16:00 italiane.