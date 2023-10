Super Mario Bros Wonder: Nintendo ha investito molti soldi per animazioni simili al film

Il prossimo gioco dedicato a Mario e Luigi, senza dimenticare i loro amici, è in dirittura d'arrivo, ma occhio alla rete! Circolano già i primi spoiler su Super Mario Bros Wonder, con l'anticipo di circa una settimana rispetto al day one. Il giorno del lancio, però, si avvicina sempre di più, e per l'occasione Nintendo ha rilasciato nuovi dettagli.

Più nello specifico, nel corso di un'intervista riguardante l'inizio di un meraviglioso viaggio 2D con Super Mario Bros Wonder che la fa da padrone nella line-up esclusiva di Nintendo Switch nel mese di ottobre, la Grande N ha dichiarato di aver investito molto nel desiderio di creare delle animazioni similari a quelle del Film di Super Mario Bros. La comunicazione giunge da Takashi Tezuka, producer del progetto Nintendo, il quale ha dichiarato quanto segue: "Tradizionalmente, i nostri costi di sviluppo sono stati destinati all'esperienza di gioco in sé. naturalmente è una cosa assolutamente essenziale".

"Ma questa volta", continua Tezuka, "volevamo davvero riversare una parte di questi costi nelle animazioni... Le persone che vengono dal film di Mario lo vedranno e penseranno 'questo è ciò che Mario fa, questo è il modo in cui Mario si muove'". L'idea, quindi, sarebbe quella di offrire con Super Mario Bros Wonder un'esperienza che strizzi l'occhio all'ultimo film, approdato nel corso di aprile nelle sale cinematografiche internazionali.