Super Mario Bros Wonder: Nintendo ha finalmente realizzato il peluche di Mario Elefante

Ci sono ben pochi dubbi sul fatto che il protagonista assoluto di Super Mario Bros Wonder sia il buffo Mario Elefante. Consapevole della popolarità della nuova trasformazione dell'idraulico baffuto, Nintendo ha creato il primo peluche dedicato al pachiderma.

Sul negozio giapponese dell'azienda di Kyoto, infatti, i videogiocatori orientali possono accaparrarsi una versione peluche di Mario Elefante al prezzo di circa 3.300 Yen, che corrispondono a poco più di 20 euro. Questo oggetto da collezione raffigurante Mario Elefante ha un'altezza di 26 centimetri ed è riprodotto con grande cura. Si tratta quindi di un pezzo da collezione che chiunque abbia apprezzato l'esclusiva Nintendo Switch dovrebbe accaparrarsi.

A questo proposito, occorre precisare che il peluche non è ancora arrivato in Europa e negli Stati Uniti, ma è molto probabile che non manchi molto affinché raggiunge anche gli store Nintendo ufficiali degli altri paesi. Nel frattempo, i fan restano ancora in attesa di vedere se la Grande N deciderà mai di realizzare un Amiibo dedicato a questo personaggio.

Sapevate che Super Mario Bros Wonder e Nintendo Switch dominano le classifiche giapponesi di fine 2023? Lo scorso anno, infatti, Nintendo si è posizionata in cima alla classifica delle vendite hardware giapponesi per il diciannovesimo anno di fila.