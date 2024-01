Super Mario Bros Wonder e Nintendo Switch dominano le classifiche giapponesi di fine 2023

Famitsu ha pubblicato la classifica di vendita giapponese (solo giochi fisici) per il periodo che va dal 18 al 31 dicembre 2023. Il trionfatore di queste due settimane è ancora una volta Super Mario Bros Wonder con oltre 220.000 copie vendute.

Continua anche la striscia positiva di Momotaro Dentetsu World Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! che si avvicina a quota 800.000 copie vendute, risultato positivo anche per Pikmin 4 che ha ormai superato il milione di copie distribuite in Giappone.

Classifica Software Giappone

[NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) – 221,738 (1,549,401) [NSW] Momotaro Dentetsu World Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! (Konami, 11/16/23) – 192,620 (795,681) [NSW] Pikmin 4 (Nintendo, 07/21/23) – 78,589 (1,119,027) [NSW] Dragon Quest Monsters The Dark Prince (Square Enix, 12/01/23) – 77,035 (510,477) [PS5] Marvel’s Spider-Man 2 (SIE, 10/20/23) – 53,238 (166,731) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 46,452 (5,631,598) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 38,472 (3,394,222) [NSW] Super Smash Bros Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 38,005 (5,400,275) [NSW] WarioWare Move It! (Nintendo, 11/03/23) – 37,147 (141,554) [NSW] Pokemon Scarlatto e Violetto (The Pokemon Company, 11/18/22) – 35,679 (5,246,363)

Classifica Hardware Giappone

Switch OLED – 107,928 (6,428,158) PlayStation 5 – 72,207 (4,298,170) Switch Lite – 31,547 (5,674,074) Switch – 29,391 (19,684,424) PlayStation 5 Digital Edition – 9,736 (666,687) PlayStation 4 – 1,119 (7,915,336) Xbox Series S – 605 (295,123) Xbox Series X – 554 (244,984) New 2DS e 2DS XL – 34 (1,192,744)

Sul fronte console, Nintendo Switch OLED piazza oltre 107.000 console, Switch Lite raggiunge quota 31.000 mentre Nintendo Switch si ferma a 29.000, per un totale di oltre 150.000 console distribuite in due settimane per l'intera famiglia Switch.

PlayStation 5 si ferma a 72.000 pezzi mentre la Digital Edition raggiunge quota 9.736 unità distribuite. Fanalino di coda per Xbox Series X con poco più di 550 unità e Nintendo 2DS con 42 unità.