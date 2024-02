Super Mario Bros Wonder non si ferma: Mario è in cima alla vetta dell'eShop

Come raccontatovi con la nostra recensione di Super Mario Bros Wonder, è un platform clamoroso quello che Nintendo ha messo a punto per la fine del 2023 di Nintendo Switch. Il successo riscosso dall'ultima importante esclusiva dell'ecosistema della Grande N è però tale da raggiungere numeri elevatissimi anche a distanza di mesi sul Nintendo eShop.

Secondo gli ultimi dati provenienti dalla piattaforma di cui sopra, Super Mario Bros Wonder ha raggiunto la vetta dello Store targato Nintendo. Dopo che per lo stesso Super Mario Bros Wonder il nuovo anno è iniziato alla grande con un altro 1° posto sull'eShop, dunque, una delle punte di diamante della line-up di Switch continua a conseguire numeri di incredibili, seguita a ruota da produzioni third party e non solo. Qui di seguito vi elenchiamo l'elenco completo della top 30 sul Nintendo eShop:

Super Mario Bros. Wonder Overcooked!: Special Edition Just Dance 2024 Edition Mario Kart 8 Deluxe Overcooked! 2 Minecraft Hogwarts Legacy Among Us Animal Crossing: New Horizons Super Smash Bros. Ultimate Stardew Valley Mortal Kombat 11 Ultimate Cult of the Lamb It Takes Two Suika Game Mario Party Superstars Nintendo Switch Sports LEGO Harry Potter Collection EA Sports FC 24 Prince of Persia: The Lost Crown The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Overcooked!: All You Can Eat Unravel Two Kirby’s Dream Buffet Surgeon Simulator CPR Red Dead Redemption Super Mario Party LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Hole io Overcooked! 2

Giochi disponibili soltanto tramite download

Among Us Stardew Valley Suika Game Kirby’s Dream Buffet Surgeon Simulator CPR Hole io Poppy Playtime Hollow Knight Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition Subnautica Sea of Stars Airplane Flight Simulator Arcade Archives Vs. Super Mario Bros. Boomerang Fu Human: Fall Flat Dave the Diver Disney Dreamlight Valley Turnip Boy Robs a Bank Slime Rancher Truck Simulator 2024 - USA Driver Zone Ultimate Chicken Horse Pico Park Stick Fight: The Game The Jackbox Party Pack 3 Vampire Survivors Contra Anniversary Collection Good Pizza, Great Pizza UNO Neon Drifter – Cyber Racing SEGA Ages Sonic the Hedgehog

Cosa ne pensate del successo incredibile di Super Mario Bros Wonder? Siete tra i giocatori che hanno iniziato da poco a cimentarsi con l'importante esclusive di fine 2023? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.