Super Mario Bros Wonder non ha più segreti: ampia panoramica da Nintendo

Con l'uscita di Super Mario Bros. Wonder su Nintendo Switch sempre più vicina, Nintendo non perde occasione di pubblicizzare ulteriormente la nuova avventura 2D del celebre idraulico baffuto: un ricco overview trailer riassume tutto ciò che bisogna sapere sul nuovo, promettente Platform.

Si tratta di un'ampia panoramica della durata di circa 6 minuti e mezzo, che ci introduce alla storia di Super Mario Bros. Wonder ed al suo nuovo scenario ambientato nel Regno dei Fiori, la cui tranquillità viene sconvolta dall'immancabile Bowser che si impossessa stavolta del castello del principe Florian. Tocca dunque a Mario ed i suoi amici salvare la situazione ancora una volta, iniziando un'avventura ricca di livelli, sfide e sorprese senza sosta.

Il trailer prosegue dunque con numerose sequenze di gameplay, dando così ai giocatori un nuovo assaggio del level design e soprattutto delle nuove abilità e trasformazioni, come l'ormai famoso Mario Elefante o i Fiori Meraviglia che stravolgono completamente gli scenari dando vita a situazioni imprevedibili ed originali. Il tutto senza dimenticare la componente online che permette di giocare in compagnia dei propri amici. Nessuna effettiva novità rispetto a quanto già mostrato in precedenza da Nintendo, ma quanto basta per mantenere elevate le aspettative nei confronti della nuova avventura bidimensionale di Mario. E se volete approfondire ulteriormente le vostre conoscenze, il nostro provato di Super Mario Bros Wonder ha tutto ciò che serve per soddisfarvi.

L'attesa nei confronti dell'esclusiva Switch è tale che Super Mario Bros Wonder è diventato il gioco più venduto su Amazon USA nelle scorse settimane. Appuntamento dunque al 20 ottobre 2023 per scoprire cosa ha inventato questa volta la Grande N.