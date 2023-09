Super Mario Bros Wonder e oltre:il messaggio di Charles Martinet e Shigeru Miyamoto ai fan

La roboante notizia dell'addio alla voce di Super Mario doppiata da Charles Martinet spinge l'attore e Shigeru Miyamoto a pubblicare un video messaggio sui social per discutere del nuovo ruolo del doppiatore storico dell'iconica mascotte di Nintendo.

Nel messaggio, Martinet conferma di essere il nuovo Ambasciatore di Super Mario e che, d'ora in avanti, avrà la missione di "viaggiare per il mondo, condividere la gioia della famiglia di Mario e continuare a incontrare fan appassionati come voi, che siete ciò che più mi sta a cuore. È davvero un grande onore ricoprire questo ruolo".

Nel video confezionato da Nintendo non poteva di certo mancare Shigeru Miyamoto: il leggendario papà di Super Mario spiega agli appassionati che "in questo suo ruolo, Charles incontrerà i fan, parteciperà agli eventi per ricreare le atmosfere della serie di Super Mario con la sua voce inconfondibile, firmerà autografico e interagirà con tutti voi per portarvi la gioia e il divertimento del mondo di Super Mario".

Prima di lasciarvi al video messaggio di Charles Martinet e Miyamoto