Super Mario Bros Wonder fa parlare di sé: oltre 1 milione di copie fisiche in Giappone

Siamo ormai prossimi alla fine di novembre e, con l'arrivo degli ultimi giorni che ci separano da dicembre, terminano le prime quattro settimane di vita di un platform clamoroso come Super Mario Bros Wonder approdato su Nintendo Switch. I fan della Grande N continuano ad elogiare il ritorno senza pari di Mario ed i suoi amici alle due dimensioni.

Negli ultimi giorni, però, Mario è stato al centro di un secondo lieto evento per gli appassionati del baffuto idraulico: Super Mario RPG è tornato, a gran voce e con stupore da parte di tutto il mondo videoludico. Gli ultimi giorni sono stati edulcorati dall'uscita di Super Mario RPG che piace ma non domina il Giappone: come visto dai recenti dati di vendita, infatti, l'avventura ruolistica di Mario è "solo" al secondo posto con 301,334 unità vendute.

Ciò nonostante, dai dati di vendita connessi al mercato della Terra del Sol Levante è emerso ben altro: Super Mario Bros Wonder ha finalmente raggiunto il milione di copie vendute in formato fisico. Nello specifico, parliamo di un totale di 1,025,821, secondo le stime più aggiornate. Si tratta di un numero molto variabile e in costante divenire, ma Mario ed i suoi amici hanno fatto breccia con un progetto che ha ammaliato i possessori di Nintendo Switch.

Solo nell'ultima settimana, l'ultima iterazione 2D ha piazzato un totale di 50,545 copie in Giappone, ma ci aspettiamo che il suddetto valore complessivo dal 20 ottobre ad oggi possa aumentare sempre più nelle prossime settimane. Nel frattempo, però, vi rimandiamo alla lettura del nostro articolo dedicato alla guida ai segreti, power-up, spille e abilità in Super Mario Bros Wonder.