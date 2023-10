Super Mario Bros Wonder è stato già piratato e non è ancora uscito

Le prime copie di Super Mario Bros Wonder sono già in circolazione ma purtroppo c'è di più perché sembra che il gioco sia già stato piratato e pronto per girare su emulatore, nonostante non sia ancora uscito.

Alcuni hacker sono riusciti a far girare Super Mario Bros Wonder su emulatore in 4K a 60fps su PC, la "colpa" sarebbe da ricercare nei rivenditori che hanno rotto in anticipo il day one mettendo in commercio copie del gioco quasi tre settimane prima del day one, permettendo ai gruppi pirata di dumpare il gioco in tempi molto rapidi.

Lo stesso è accaduto anche con The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e altri giochi Nintendo come Pikmin 4, questo tuttavia non sembra danneggiare le vendite dei giochi della Grande N. Super Mario Bros Wonder sembra meraviglioso, Nintendo ha confermato che per Mario si tratta "dell'inizio di un nuovo viaggio" ma è ancora presto per dire dove ci porterà questa nuova strada. Super Mario Bros Wonder esce il 20 ottobre solo su Nintendo Switch.

Nota Bene: Everyeye.it condanna la pirateria hardware e software in ogni sua forma, la notizia viene riportata per dovere di cronaca ma non vuol in alcun modo promuovere questa pratica, condannata duramente dallo staff.