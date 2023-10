Super Mario Bros Wonder: tutti i potenziamenti e le trasformazioni

Dopo avervi visto come funzionano le Spille di Super Mario Wonder, è arrivato il turno dei power-up. Nella nuova esclusiva Nintendo Switch ci sono infatti potenziamenti inediti e altri ben noti ai fan della serie: scopriamoli tutti.

Super Fungo

Il padre di tutti i power-up della serie Nintendo non poteva certo mancare in Super Mario Bros Wonder, dove la sua funzione è sempre la stessa: raccogliere questo tenero funghetto permette a Mario e ai suoi amici in versione ‘baby’ di crescere in forza ed altezza.

Fiore di Fuoco

Altro potenziamento che i giocatori di Super Mario riconosceranno immediatamente è il Fiore di Fuoco, la cui raccolta dona ai personaggi il potere di lanciare sfere infuocate, perfette per mettere KO i pericoli che si aggirano per il Regno dei Fiori.

Frutto Elefante

Protagonista assoluto di Super Mario Wonder è il Frutto Elefante, che permette a Mario e soci di assumere la forma del pachiderma e che sta facendo impazzire i fan del gioco sui social. Oltre a poter attaccare con la proboscide, con i suoi goffi movimenti l’Elefante può anche assorbire acqua e spruzzarla sulle superfici per rinvigorire piante secche o far apparire monete d’oro.

Fungo Trivella

Fra le novità di Mario Wonder vi è anche il Fungo Trivella, che permette ai personaggi che lo raccolgono di non temere alcun tipo di ostacolo. Una volta trasformato in trivella, l’eroe può sia distruggere con estrema facilità i blocchi sotto di lui che mandare al tappeto i nemici dal basso verso l’alto, sfruttando la punta acuminata dell’insolito copricapo.

Fiore Bolla

Fra i nuovi potenziamenti disponibili in Super Mario Bros Wonder c’è anche il Fiore Bolla, la cui trasformazione ha molti punti in comune con quella del Fiore di Fuoco. In questo caso, il personaggio spara bolle che imprigionano il nemico e lo trasformano in moneta: la bolla che si viene a creare può essere sfruttata come piattaforma per rimbalzare, ma scoppia al contatto con l’eroe.

Super Stella

La Super Stella è un grande classico di Super Mario, prendendo questo potenziamento sarete immuni per un breve lasso di tempo e dunque potrete andare addosso ai nemici senza subire danni. Attenzione perché questo power-up non vi mette al sicuro da eventuali cadute nei buchi del terreno, questi continueranno a rappresentare un pericolo anche con la Super Stella in azione.

Fiore Meraviglia

Pur non trattandosi tecnicamente di un power-up, il Fiore Meraviglia non può non essere inserito in un elenco di questo tipo. La raccolta dell’oggetto in questione non si limita ad alterare la forma del protagonista, ma rivoluziona l’intero livello in modi sempre nuovi ed è probabilmente una delle novità più interessanti dell’esclusiva Switch.

Se non l’avete già fatto, vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra guida con i consigli per muovere i primi passi in Super Mario Bros Wonder, così da avere tutte le informazioni utili per affrontare le prime ore di gioco senza perdervi un solo segreto.