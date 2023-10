Super Mario Bros Wonder si potrà provare gratis a Milano: tutti i dettagli sull'evento

In attesa che Super Mario Bros Wonder raggiunga gli scaffali di tutti i negozi e l'eShop di Nintendo, i videogiocatori potranno prendere parte ad uno speciale evento durante il quale sarà possibile provare l'esclusiva Switch in anteprima.

Il Super Mario Immersive Hub, questo è il nome dell'iniziativa, si terrà in Via Molino delle Armi 19, a Milano, tra il 14 ed il 15 ottobre.

Ecco di seguito il calendario completo dell'evento con date ed orari:

14 ottobre: dalle 10:00 alle 22:00

15 ottobre: dalle 10:00 alle 20:00

Sebbene sia possibile prenotare l'ingresso sul sito ufficiale di Eventbrite, occorre specificare che tale prenotazione non garantisce l'accesso all evento. Sappiate infatti che il Super Mario Immersive Hub è un evento gratuito per tutti e si potrà entrare fino al raggiungimento dei limiti della capienza della location.

Chi riuscirà ad entrare, avrà quindi l'opportunità di provare con quasi una settimana d'anticipo l'attesissimo Super Mario Bros Wonder, che vi ricordiamo sarà disponibile a partire dal prossimo 20 ottobre 2023 solo su Nintendo Switch. Sembrerebbe inoltre che alcuni fortunati avranno l'opportunità di incontrare anche il mitico idraulico baffuto!

In attesa di proporvi la nostra recensione del gioco, vi rimandiamo alla nostra prova dei primi livelli di Super Mario Bros Wonder.