Super Mario Bros. Wonder, il prezzo scende ancora su Amazon

Super Mario Bros. Wonder è il nuovo platform uscito il 20 ottobre e presentato al Nintendo Direct del 21 giugno, sviluppato e pubblicato da Nintendo in esclusiva per Nintendo Switch, è il primo nuovo gioco di Super Mario a scorrimento orizzontale dai tempi di New Super Mario Bros. U uscito nel lontano 2012.

Super Mario Bros. Wonder è il nuovissimo platform con protagonista il famoso idraulico italiano, nel titolo potremmo però utilizzare uno dei sei personaggi selezionabili, Mario, Luigi, la Principessa Peach, la Principessa Daisy, Toad e Yoshi.

Esattamente come in tutti i giochi della serie, dovremmo arrivare alla fine del livello evitando e sconfiggendo i nemici che troveremo nella nostra strada, come per esempio i Goomba e le piante piranha, saltando, sparando e utilizzando i famosi tubi verdi, collezionando questa volta i "Wonder Seeds" collezionabili, il tutto giocando da soli o fino ad un massimo di quattro personaggi in multiplayer locale.

In questo nuovo capitolo ci saranno nuovi potenziamenti, come per esempio quello che trasforma il giocatore in un elefante. Il Wonder Flower attiva vari effetti nello scenario di gioco, l'aspetto del personaggio si altera, si generano nuovi nemici ed i tubi prendono vita, modificando completamente il gameplay del livello di gioco.