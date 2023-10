Super Mario Bros Wonder sbanca in Europa: è il gioco della serie venduto più velocemente

Anche se Super Mario Bros Wonder non ha superato Odyssey e 3D All-Stars in UK al netto comunque di una grande partenza, la nuova avventura 2D dell'idraulico baffuto si sta già ritagliando le sue grandi soddisfazioni segnando importanti record in Europa.

Come segnalato da Nintendo in persona attraverso un messaggio su Twitter/X, Super Mario Bros. Wonder è diventato il gioco della serie venduto più velocemente in assoluto calcolando i primi tre giorni di commercializzazione. A corredo dell'annuncio, la Grande N ricorda anche le eccellenti valutazioni assegnate dalla stampa europea alla nuova esclusiva per Nintendo Switch che ha saputo convincere praticamente tutti tra critica e pubblico.

Anche nella nostra recensione di Super Mario Bros Wonder abbiamo manifestato grandissimo entusiasmo nei confronti del nuovo Platform 2D, ritenendolo un prodotto clamoroso e in generale uno dei giochi più importanti mai pubblicati su Switch nel corso del suo ciclo vitale. Al momento la Grande N non ha comunicato nel dettaglio quanto ha effettivamente venduto Super Mario Bros. Wonder in Europa così come nel mondo in generale, ma con tutta probabilità i futuri dati ufficiali sapranno sottolineare ancora di più il grande impatto registrato dall'opera subito dopo il suo esordio sul mercato, avvenuto lo scorso 20 ottobre.

State giocando o avete finito il nuovo Mario 2D? Diteci la vostra tra i commenti!