Super Mario Bros Wonder sbanca negli USA: è il gioco più venduto su Amazon!

Il recente Nintendo Direct di Super Mario Bros Wonder sembra aver fatto bene ai preordini, almeno negli USA, dove il nuovo gioco della casa di Kyoto domina la classifica videogiochi di Amazon.

Super Mario Bros Wonder è il videogioco più venduto su Amazon USA superando Starfield, Final Fantasy XVI e altri giochi Nintendo di enorme successo come Mario Kart 8 Deluxe e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Sicuramente un buon segnale che conferma il livello di hype raggiunto dal nuovo platform 2D di Super Mario, in uscita il 20 ottobre solo sulle console della famiglia Switch.

Su Amazon Italia, Super Mario Bros Wonder è il ventunesimo gioco più venduto (potete preordinare qui Super Mario Bros Wonder a 59.98 euro) mentre in Top 10 troviamo PlayStation 5, EA Sports FC 24, voucher digitali per PlayStation Plus e gift card PlayStation Store, oltre all'immortale Mario Kart 8 Deluxe.

Noi abbiamo giocato a Super Mario Bros Wonder alla Gamescom, un gioco con un gameplay solido e uno stile artistico di alto profilo che testimonia ancora una volta l'attenzione di Nintendo per i minimi dettagli estetici e legati al gameplay. In chiusura, ecco tre cose che dovete sapere assolutamente su Super Mario Bros Wonder.