Super Mario Bros Wonder scala la classifica giapponese, ma va 'solo' al secondo posto

Sulla base di quanto visto una settimana fa con Super Mario RPG che è piaciuto ma che non ha dominato il Giappone ed il primo posto del podio, anche l'ultimo campione di incassi di Nintendo Super Mario Bros. Wonder tenta il tutto per tutto con una scalata del mercato della Terra del Sol Levante. Mario ed i suoi amici vanno a caccia del primo posto.

Super Mario Bros Wonder ha fatto già parlare di sé dopo il milione di copie fisiche superate proprio nel mercato di riferimento, ma l'esclusiva di fine ottobre non è riuscita a detenere il titolo di prodotto più venduto nella settimana che va dal 20 al 26 novembre. Ma chi si trova in cima alla classifica? Qual è stato il gioco in grado di battere anche Super Mario Bros Wonder? Qui a seguire trovate la lista completa dei titoli di maggior successo della settimana passata:

Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru!- 98.311 copie su un totale di 413.010;

Super Mario Bros. Wonder - 62.896, di cui 1.088.717 complessive;

Super Mario RPG - 54.321 copie su 355.655;

WarioWare: Move It! - 11.271 di 64.682;

Pikmin 4 (Nintendo, 21/07/23) - 10.510 (965.317)

Hogwarts Legacy (Nintendo Switch) - 9.345 su un totale di 57.062 complessive;

Mario Kart 8 Deluxe - 7.058 di 5.548.088;

Minecraft (Nintendo Switch) - 6.858. Il totale complessivo ammonta a 3.317.981;

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (PlayStation 4) - 6.253 copie piazzate. Le vendite totali corrispondono a 77.922 unità;

Animal Crossing: New Horizons - 6.070 su 7.583.926.

Discorso diverso, invece, per il lato hardware: al contrario, qui troviamo PlayStation 5 al primo posto con 49,833 unità su 4,120,306 totali. Al secondo e al terzo posto vi sono rispettivamente Nintendo Switch OLED e Switch Lite, con un 49,383 unità vendute da una parte e 13,362 dall'altra (i totali ammontano a 6,138,114 console per Switch OLED e a 5,596,140 per la versione Lite). Infine, i restanti posti sono occupati da Nintendo Switch, PS4, Xbox Series X|S e News 2DS.