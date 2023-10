Super Mario Bros Wonder, una sorpresa sotto ogni aspetto: l'esclusiva domina l'eShop

Il quadro generale a favore del grande successo conseguito dall'ultima esclusiva di Nintendo Switch sorprende ben poco: tra i dati di vendita in Giappone per Super Mario Bros Wonder e i traguardi raggiunti dal titolo, Mario ed i suoi amici sono il fenomeno videoludico di Nintendo del mese di ottobre. Super Mario Bros Wonder è un capolavoro.

Nel corso della nostra recensione abbiamo parlato di Super Mario Bros Wonder come di un platform clamoroso, come dimostrato anche dalle ultime classifiche pubblicate da Nintendo per la sua piattaforma digitale: Super Mario Bros Wonder continua a dominare l'eShop, seguito poi da Speediest Car Racing Forumula & Auto Sports e Thief Simulator. Qui a seguire trovate l'elenco completo:

Super Mario Bros Wonder; Speediest - Car Racing Formula & Auto Sports; Thief Simulator; EA Sports FC 24; Suika Game; The Wardrobe: Even Better Edition; Just Dance; Rubber Bandits; Among Us; Sonic Forces; This War of Mine Complete Edition; Assassin's Creed The Ezio Collection; Minecraft; SEGA Ages Sonic The Hedgehog; Little Nightmares Complete Edition; Nintendo Switch Sports; Dave the Diver; MotoGP 18; Bus Simulator City Driving Ultimate; Turbo Dask Kart Racing; Mario Kart 8 Deluxe; Metal Gear Solid Master Collection Vol.1; Outlast Bundle of Terror; The Legend of Zelda Tears of the Kingdom; Human Fall Flat; LEGO Marvel Super Heroes; Deponia Collection; Rayman Legends Definitive Edition; Hades; Sword Art Online Hollow Realization Deluxe Edition.

Non stupisce in alcun modo la presenza dell'ultimo Super Mario Bros in due dimensioni in cima alla classifica; sorprende, piuttosto, l'assenza delle produzioni videoludiche più recenti, come nel caso del tanto discusso ma acclamato porting di Red Dead Redemption e l'assenza di Sonic Superstars, capitolo che ha riportato in auge le aventure 2D del riccio blu.