Super Mario Bros Wonder, attesa alle stelle per Mario: poche ore al lancio!

Nella giornata di ieri, qui sui lidi di Everyeye, è uscita la nostra recensione del clamoroso platform di Super Mario Bros Wonder, un titolo che ci ha entusiasmati dall'inizio alla fine: Mario ed i suoi amici non hanno età, e l'esclusiva Nintendo pronta a fare il suo debutto è dannatamente divertente per i fan del gioco. Siete pronti al day one?

Mancano poche ore al lancio di Super Mario Bros Wonder: il 20 ottobre è dietro l'angolo, con la sue importantissima produzione che giungerà nei lidi Nintendo. Nintendo Switch ha ancora numerose cartucce da sparare, e la prossima esperienza ludica dedicata a Super Mario ne è un esempio. Il Principe Florian ed il suo vasto regno aspettano soltanto voi; pronti ad armarvi di console o controller?

Con l'ultimo video gameplay che ci invita a "inseguire la meraviglia" su Switch con Super Mario Bros Wonder, l'attesa rimanente è di sole poche ore. Giocherete Super Mario Bros Wonder non appena disponibile, o rimanderete il vostro day one a data da destinarsi? Bowser ha invaso il Regno dei Fiori e ha rubato un fiore meraviglia; il mondo del Principe aspetta soltanto voi, Mario e le altre icone del panorama Nintendo pronte ad emozionare con numerose ore di gioco. Non esitate a rispondere alla suddetta domanda facendocelo sapere tramite un commento nell'apposita sezione qui sotto.