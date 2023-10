Super Mario Bros Wonder media voti è altissima: è un successo per la critica

Come avrete notato grazie alla presenza della recensione di Super Mario Bros Wonder sulle nostre pagine, l'embargo per esprimere un parere sull'esclusiva Nintendo Switch è ufficialmente scaduto. A giudicare dai primi voti assegnati al gioco, sembra proprio trattarsi di un successo.

Il nuovo capitolo 2D della storica serie della Grande N ha infatti ricevuto un gran numero di voti positivi e, mentre stiamo scrivendo questa notizia, la media dei voti su Metacritic è di 93 punti su 100.

Ecco di seguito alcuni dei voti assegnati nelle recensioni di Super Mario Bros Wonder:

Comicbook - Voto: 100/100

God is a Geek - Voto: 100/100

GamesHub - Voto: 100/100

Nintenderos - Voto: 100/100

Press Start Australia - Voto: 100/100

VideoGamesChronicle - Voto: 100/100

Stevivor - Voto: 95/100

Wccftech - Voto: 95/100

Meristation - Voto: 95/100

Areajugones - Voto: 92/100

Power Unlimited - Voto: 92/100

Destructoid - Voto: 90/100

Gamereactor UK - Voto: 90/100

Nintendo Life - Voto: 90/100

Screen Rant - Voto: 90/100

Video Chums - Voto: 87/100

PlaySense - Voto: 85/100

Digital Trends - Voto: 80/100

Dexerto - Voto: 80/100

Digital Spy - Voto: 70/100

Come potete notare, la quasi totalità delle valutazioni è superiore al 9 e il voto più basso è comunque più alto della sufficienza. Sarà interessante scoprire se nelle prossime ore, con l'arrivo di ulteriori recensioni, la media aumenterà di qualche punto.

Nel frattempo, vi ricordiamo che proprio nelle ultime ore è stato dichiarato che Super Mario Bros Wonder è stato sviluppato senza scadenze.