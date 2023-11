Super Mario Bros Wonder è un successo mondiale: il gioco è nella top 15 europea dell'eShop

Più passano i giorni, più le statistiche di vendita (e di conseguenza anche l'interesse del pubblico) continuano a confermare una grande verità: Super Mario Bros Wonder è un platform clamoroso che continua a fare incetta di incredibili risultati in ogni angolo del pianeta. L'ultima esclusiva Nintendo ha fatto breccia nei cuori dei fan.

Super Mario Bros Wonder continua ad essere primo in UK, ma il gioco ha da poco conseguito un ulteriore record: Mario ed i suoi amici sono al primo posto nella top 15 europea del Nintendo eShop. Si tratta di una notizia alquanto importante per il mondo della Grande N, i cui riflettori sono tutti puntati sull'ultima esperienza platforming 2D richiesta a gran voce dai fan negli ultimi anni.

Super Mario Bros Wonder è quindi campione di incassi anche in Europa, ma quali sono gli altri titoli presenti nella lista? Qui a seguire vi riportiamo l'elenco completo della classifica in questione:

Super Mario Bros Wonder; Suika Game; EA Sports FC 24; Minecraft; Mario Kart 8 Deluxe; Dave The Diver; Stardew Valley; Disney Dreamlight Valley; Among Us; Nintendo Switch Sports; Fae Farm; The Legend of Zelda Tears of the Kingdom; Mario Party Superstars; Detective Pikachu Il Ritorno; Animal Crossing: New Horizons.

Non c'è che dire: si tratta di una classifica di tutto rispetto, con molte delle esclusive di punta della line-up Nintendo Switch che la fanno da padrone anche a distanza di anni. Cosa ne pensate del successo conseguito da Super Mario Bros Wonder? L'avete giocato? Se sì, credete che sia meritata la prima posizione a distanza di quasi un mese dalla sua uscita? Fatecelo sapere qui sotto con un commento.