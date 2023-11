Super Mario Bros Wonder, successo che non tramonta: Mario guida la classifica giapponese

Super Mario Bros Wonder è il gioco di Super Mario venduto più velocemente di sempre, ed è forse per questo che non sorprendono affatto i risultati conseguiti dal gioco nel mondo giapponese: Mario è in classifica al primo posto e Super Mario Bros Wonder traina le vendite di Nintendo Switch nella terra del Sol Levante.

Benché quel segmento di mercato sia alquanto permeato dall'universo della Grande N, come visto dai dati di vendita dell'esclusiva Nintendo Switch Super Mario Wonder in Giappone alla fine del mese di ottobre (ad una settimana dalla pubblicazione del gioco), la mascotte Nintendo e l'hardware su cui gira la fanno da padrone. Volete sapere, nel dettaglio, quante copie fisiche sono riusciti a vendere Mario ed i suoi amici, senza dimenticare gli altri competitor sul fronte hardware e software nella settimana che va da fine ottobre ai primi di novembre?

Giochi più venduti

Super Mario Bros Wonder ha venduto 108,449 copie, con un totale di unità che ammonta a 910.259 dal suo lancio; Fashion Dreamer ha venduto un totale di 30,884 copie su Switch; WarioWare Move It è la seconda esclusiva Nintendo in classifica, con un totale di 29,584 nei primi giorni dal lancio; Star Ocean The Second Story R ha venduto 28,850 unità per la console ibrida della Grande N; Animal Crossing New Horizons si piazza al quinto posto con 15,933 copie, di cui 7,565,970 totali; Star Ocean The Second Story T ha invece venduto 14,367 unità su PlayStation 5; Tocca ora a Pikmin 4 con 10,158 unità di 940,696 totali; Jinsei Game for Nintendo Switch ha conseguito numeri discreti con 7,974 di 71,388 copie; Star Ocean The Second Story R è anche al nono posto della classifica con le sue 7,360 unità su PS4; Infine troviamo Marvel's Spider-Man 2 con 6,324 copie di cui 96,182 piazzate sul mercato sin dal day one.

Console più vendute

Switch OLED ha venduto 58,932 unità; Switch versione base, invece, ha conseguito il risultato di un piazzamento pari a 23,627 copie in tutto il mercato giapponese degli scorsi giorni; A finire il trittico delle console di ultima generazione della famiglia Nintendo ci pensa Switch Lite con 10,693 unità; Passiamo ora a Xbox Series S con 2,405 acquirenti; Segue poi Xbox Series X con 2,332 unità; PlayStation 4 si aggiudica il sesto posto con 1,306 unità; Segue poi PS5 con 1,306 unità; Infine, l'ecosistema PlayStation ha piazzato solo 127 PS5 all-digital nel periodo di cui sopra; L'ultimo posto in classifica è riservato per New 2DS LL con 24 unità;

Mario è quasi arrivato al milione con le oltre 910 mila copie vendute in Giappone. Cosa ne pensate di questi numeri? Il successo di Super Mario è stra-meritato?