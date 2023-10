Super Mario Bros. Wonder sviluppato senza scadenze: piena libertà agli sviluppatori

Il 20 ottobre 2023 è il grande giorno del debutto di Super Mario Bros. Wonder su Nintendo Switch, e la Grande N coglie dunque l'occasione per parlare più a fondo dello sviluppo della nuova, promettente avventura 2D dell'idraulico baffuto.

Oltre ad aver parlato delle influenze dal film di Mario in Super Mario Bros Wonder, nel corso di un Ask the Developer disponibile sul sito ufficiale Nintendo gli autori hanno rivelato che il gioco è stato sviluppato in piena libertà e senza nessuna pressione non essendo stata imposta loro alcuna scadenza specifica. "Volevo creare un gioco che avesse molto più da offrire rispetto al passato, dunque stavolta non abbiamo fissato alcuna scadenza per la sua pubblicazione, che invece viene solitamente decisa prima di iniziare i lavori", spiega il producer Takashi Tezuka, che prosegue: "Per creare qualcosa di davvero godibile abbiamo deciso di prenderci il nostro tempo e di investire un ampio budget senza preoccuparci di scadenze".

Tezuka conferma dunque che Nintendo ha messo a disposizione un grosso budget per lo sviluppo di Super Mario Bros. Wonder, lasciando intendere quanto fossero grandi le ambizioni della casa di Kyoto con questo nuovo episodio bidimensionale di Mario. Nello specifico, Nintendo ha investito molti soldi nelle animazioni di Super Mario Bros Wonder con lo scopo di renderle quanto più simili possibili ad un film d'animazione.