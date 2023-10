Super Mario Bros Wonder: i test su grafica e prestazioni 'meravigliano' Digital Foundry

L'attesa per il lancio di Super Mario Bros Wonder è ormai finita. Per l'occasione, i 'giornalisti tecno-ludici' di Digital Foundry hanno condotto dei test approfonditi sulla grafica e sulle prestazioni offerte su Switch dall'ultima gemma platform 2D ambientata nell'universo di Super Mario.

Il collettivo di giornalisti tech enthusiast legato a Eurogamer.net incensa il lavoro svolto da Nintendo EPD nell'attingere alle limitate risorse hardware dell'attuale famiglia di console ibride per restituire a schermo un'esperienza visiva e ludica estremamente immersiva.

Come rimarcato da DF partendo dalle analisi condotte sul comparto grafico e sulle performance, gli sviluppatori giapponesi al seguito del direttore Shiro Mouri sono riusciti a gestire 'a meraviglia' aspetti come lo scaling dinamico della risoluzione e il framerate, ancorato sui 60fps anche nelle fasi di gioco più intense.

La qualità dell'immagine, quindi, risulta essere davvero molto elevata, donando una sensazione di 'pulizia' che viene esaltata dalla ricchezza di dettagli dei personaggi e dei nemici. L'aspetto che più sorprende del lavoro svolto da Nintendo EPD è però quello legato al sistema di gestione dello scorrimento in parallasse dei fondali, notevolmente migliorato rispetto ai passati capitoli 2D di Super Mario e con un maggior numero di livelli bidimensionali indipendenti che scorrono a schermo con velocità e modalità diverse per ogni fondale.

Dal punto di vista squisitamente tecnologico, Super Mario Bros Wonder trae così forza dal lavoro che Nintendo ha portato avanti per potenziare e ottimizzare l'engine utilizzato di recente in videogiochi come Zelda Tears of the Kingdom e Splatoon 3, specie per quanto concerne la gestione delle ombre, la qualità degli effetti particellari e la responsività dei controlli.

Prima di lasciarvi alla video analisi di DF, vi consigliamo di rimanere su questi lidi per immergervi nelle atmosfere dell'ultimo capolavoro nintendiano con la nostra recensione di Super Mario Bros Wonder, un platform clamoroso.