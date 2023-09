Super Mario Bros Wonder: tre cose da sapere sull'esclusiva Switch

Con l'ultimo Direct a tema, Nintendo ha dato spettacolo svelando le numerose meccaniche di gameplay che saranno presenti in Super Mario Bros Wonder. In attesa di poter mettere le mani sul gioco, scopriamo le tre curiosità da sapere assolutamente prima di vivere le nuove avventure in 2D dell'idraulico baffuto.

Dov'è ambientato?

Super Mario Bros Wonder si svolge nel Regno dei Fiori, una location mai vista prima nella serie firmata Nintendo. L'obiettivo di Mario e dei suoi amici sarà quello di aiutare il Principe Florian a fermare Bowser, che si è recato nel regno con l'obiettivo di impadronirsi del potere dei fiori e conquistare il mondo.

Il fiore parlante

Come si può vedere nei video gameplay mostrati da Nintendo e ambientati nel primo livello di Super Mario Bros Wonder, di tanto in tanto è possibile imbattersi in un fiore parlante. Si tratta di una novità dell'esclusiva Switch, grazie alla quale potremo leggere alcuni simpatici commenti sulle azioni che stiamo compiendo, suggerimenti sul da farsi e persino qualche nozione sulla storia. Dai video in questione possiamo inoltre scoprire che Daisy sarà giocabile per la prima volta in Super Mario.

Miyamoto e la forma Elefante

Un'ultima curiosità riguarda la buffissima trasformazione in Elefante di Super Mario Bros Wonder, che è già diventata la mascotte del gioco. Sembrerebbe però che il design di questa forma fosse molto diversa in origine e che a Miyamoto non piacesse per nulla. Stando alle testimonianze dei membri del team di sviluppo, è stato proprio grazie ai commenti del leggendario game designer che sono stati apportati alcuni cambiamenti al design dell'Elefante, che sembra aver funzionato così bene nei trailer.