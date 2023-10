Super Mario Bros Wonder parte alla grande in UK ma non supera Odyssey e 3D All-Stars

Sappiamo che Marvel's Spider-Man 2 ha debuttato alla prima posizione in Inghilterra, ma anche Super Mario Bros Wonder sembra aver performato bene, anche se la posizione in Top 10 UK al lancio non è stata resa nota.

Chris Dring parla del terzo miglior lancio di sempre per un gioco platform di Super Mario in Gran Bretagna, almeno da quando esiste la classifica GFK. Al momento Wonder "si trova poco dietro Super Mario Odyssey e Super Mario 3D All-Stars", fa sapere Dring, il quale ipotizza che grazie alle vendite digitali Super Mario Bros Wonder potrebbe imporsi come il più grande lancio di sempre per un platform di Super Mario nel Regno Unito.

Bisogna però attendere la classifica completa per un quadro più preciso, è vero che rispetto ai tempi di Super Mario Odyssey il digitale ha ora una diffusione maggiore ma è pur vero che quello Nintendo è un mercato storicamente legato al formato fisico. Super Mario Bros Wonder è primo su Nintendo eShop e dunque non ci resta che aspettare per capire cosa accadrà nella settimana successiva al debutto, così da scoprire se le vendite fisiche si manterranno stabili.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Super Mario Bros Wonder, disponibile ora solo su Nintendo Switch.