Super Mario Bros Wonder ancora primo in UK, RoboCop a ridosso del podio

Super Mario Bros Wonder continua a mantenere il primo posto del podio della classifica retail UK, nonostante le tante nuove uscite della scorsa settimana. EA Sports FC 24 è al secondo posto seguito da Marvel's Spider-Man 2 mentre subito fuori dal podio troviamo una sorpresa.

Parliamo di RoboCop Rogue City, il gioco di Nacon debutta al quarto posto nel Regno Unito, un risultato positivo per un gioco a medio budget. Hogwarts Legacy torna in sesta posizione mentre Assassin's Creed Mirage scende dalla posizione numero 5 alla 8, ecco la top 10 completa:

Super Mario Bros Wonder EA Sports FC 24 Marvel's Spider-Man 2 RoboCop Rogue City Mario Kart 8 Deluxe Hogwarts Legacy Nintendo Switch Sports Assassin's Creed Mirage Minecraft Nintendo Switch Edition Animal Crossing New Horizons

Da segnalare anche Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 che scende dalla posizione numero 4 alla 30, debutti tiepidi invece per Star Ocean Second Story R alla posizione numero 16 e EA Sports WRC alla posizione numero 19.

Per il resto non ci sono particolari novità in classica, Alan Wake II non è presente in quanto disponibile solamente in formato digitale, destino condiviso anche da Like A Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name, in uscita il 9 novembre su PC, PlayStation e Xbox esclusivamente in digitale in Occidente.