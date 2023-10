Super Mario Bros Wonder e il suo universo: influenze del film e Goomba alla riscossa

Pochi giorni ci separano dall'uscita di Super Mario Bros Wonder, il cui arrivo è previsto per il 20 ottobre e, come ormai sembra essere tradizione, gli sviluppatori di Nintendo hanno rilasciato le prime due sezioni della serie di interviste "Ask the Developer" in cui rispondono ad alcune domande sul gioco, fra cui l'eventuale influenza del film.

Gli interrogativi rivolti agli sviluppatori sul nuovo gioco abbracciano le più svariate tematiche, ma molti si sono chiesti se - e nel caso come - il grandissimo successo del film New Super Mario Bros potesse avere influenzato il design del gioco, considerando che sia il film che Super Mario Bros Wonder sono stati sviluppati nello stesso periodo.

A rispondere alla domanda è Masanobu Sato, art director, che dichiara: "Ci viene chiesto spesso dell'influenza del film sul gioco, ma non sapevamo nulla dei contenuti del film durante lo sviluppo. Penso che Tezuka-san e Kondo-san fossero gli unici componenti qui a conoscere i dettagli". Inoltre, conferma che i nuovi elementi nel gioco non sono correlati al film, né il loro design ne prende ispirazione, nonostante le animazioni siano simili.

Un'altra curiosa domanda, invece, indaga sull'universo di Super Mario e si chiede: perché Mario rimane ferito quando un Goomba lo colpisce? In questo caso risponde il Game designer Koichi Hayashida: "I Goomba mordono, come dimostra la loro espressione nel momento in cui infliggono danni."

Espressione che i giocatori di oggi possono ben notare grazie ai miglioramenti significativi compiuti sull'hardware. Vi ricordiamo che Super Mario Bros Wonder uscirà in formato fisico e digitale su Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite e Nintendo Switch OLED il 20 ottobre 2023.