Super Mario Bros Wonder, quanto ha venduto l'esclusiva Nintendo Switch in Giappone?

Proprio nella giornata di ieri si è parlato della sfida del mese tra Super Mario Bros Wonder e Spider-Man 2, ma chi ha dominato il Giappone negli scorsi giorni? Sebbene la risposta fosse giunta già nelle scorse ore, sono emerse maggiori informazioni circa le copie piazzate dai due titoli approdati sul mercato e dalle altre IP vendute.

Lo stacco netto tra Super Mario Bros Wonder e Marvel's Spider-Man 2 rimane invariato: parliamo di 638.634 copie contro le 77.348 dell'ultima produzione dell'universo narrativo dei due Spider-Man intenti a ripristinare l'ordine a New York. Le minacce provenienti dallo spazio e dai nuovi supercattivi in città non sono bastati a contrastare la potenza di Mario e dei suoi amici, i quali regnano incontrastati. Ma quali altri giochi sono presenti in lista?

Super Mario Bros. Wonder – 638,634 totali; si attendono ulteriori dati per saperne di più Marvel’s Spider-Man 2 – 77,348; si attendono ulteriori dati per saperne di più Jinsei Game for Nintendo Switch – 10,554 su 54,264 Pikmin 4 – 10,208, di cui 922,606 totali Mario Kart 8 Deluxe – 5,305. Il valore complessivo di copie piazzate sul mercato ammonta a 5,520,260 Pokemon Scarlatto e Violetto – 5,260 di 5,163,082 Minecraft – 4,923 su 3,291,621 totali (Nintendo Switch) Detective Pikachu Returns – 4,718 su 106,605 Sonic Superstars – 4,128; si attendono ulteriori dati per saperne di più Super Smash Bros. Ultimate – 3,615, di cui 5,308,529 totali World of Horror – 3,100; si attendono ulteriori dati per saperne di più Splatoon 3 – 2,993 su 4,127,688 Mario Party Superstars – 2,968 su 1,320,610 Zelda: Tears of the Kingdom – 2,964, per un totale di 1,877,906 EA Sports FC 24 – 2,937 su un totale di 29,983 Animal Crossing: New Horizons – 2,616, di cui 7,547,824 copie complessive Pikmin 1 + 2 – 2,471 su 40,910 unità Nintendo Switch Sports – 2,459 di 1,190,945 complessive Ring Fit Adventure – 2,342, di cui 3,480,827 complessive EA Sports FC 24 – 2,076 su 26,550 copie Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – 2,033 su 1,173,843 Mario Kart 8 Deluxe + Booster Course Pass – 1,973 di 7,786 totali Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival – 1,775 / 226,127 River City: Rival Showdown – 1,612 su 7,334 Fate/Samurai Remnant – 1,563 su 43,595 Kirby’s Return to Dream Land Deluxe – 1,417, di cui 490,350 totali Assassin’s Creed Mirage – 1,403 su 25,212 totali Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai – 1,388 su 32,398 Super Mario Party – 1,333 di 2,182,530 unità totali Rear Sekai – 1,269 su 7,733 copie

Che l'ultima avventura di Mario regni incontrastata sorprende davvero poco: Super Mario Bros Wonder è un platform clamoroso ed ha riscosso un incredibile successo.