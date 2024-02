Super Mario Bros Wonder ha venduto più velocemente di ogni altro Super Mario: che portento

Continuano a sopraggiungere molte informazioni attinenti al mondo Nintendo a partire dal recente briefing in cui si è parlato anche del successo inarrestabile di Nintendo Switch che venderà più del previsto nel 2024. Il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha voluto rilasciare anche alcune dichiarazioni sul portentoso Super Mario Bros Wonder.

Nell'arco della settimana ormai prossima alla conclusione, la figura di vertice della casa di Kyoto ha asserito che Super Mario Bros Wonder ha generato numerosissime vendite dalla sua uscita ad oggi, a dimostrazione di come l'ultima avventura di Mario e dei suoi amici sia ancora sulla cresta dell'onda. Come dettovi in sede di recensione, Super Mario Bros Wonder è un platform clamoroso, ed il popolare titolo dell'ecosistema Switch continua a registrare dei numeri incredibili.

Furukawa ha dichiarato quanto segue: "le vendite di Super Mario Bros Wonder sono cresciute a un ritmo più veloce degli altri giochi di Super Mario. Il gioco in sé è stato ben accolto in termini di contenuti, ma credo che un altro fattore importante sia che si tratta di un titolo che può essere giocato da due o più persone". Ciò darebbe confermerebbe ai dati aziendali riportato dal presidente di Nintendo in sede di briefing: circa la metà degli utenti dell'ultimo Super Mario predilige la modalità in multigiocatore. Shuntaro Furukawa non ha accennato a nessun dato quantitativo di copie del gioco che sono state vendute al momento nel mondo, ma il dominio di Super Mario Bros Wonder in tutte le classifiche non lascia spazio di interpretazione sul successo del portentoso gioco.