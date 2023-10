Super Mario Bros Wonder: il video gameplay ci invita a 'Inseguire la Meraviglia' su Switch

Sulle ali dell'entusiasmo per i voti trionfali delle recensioni di Super Mario Bros Wonder, la macchina promozionale di Nintendo si rimette in moto per solleticare la curiosità degli appassionati di platform su Switch con un nuovo, esilarante video gameplay che ci invita a 'Inseguire la Meraviglia'.

Il nuovo spot ci aiuta così a ingannare l'attesa per il lancio di Super Mario Bros Wonder, previsto per venerdì 20 ottobre rigorosamente in esclusiva su Nintendo Switch. Nella clip dataci in pasto dalla Grande N, la frizzante esperienza di gioco promessa dalla nuova odissea platform di Super Mario viene riassunta proprio dalla 'meraviglia' che viene ripresa dal titolo dell'ultima esclusiva Switch.

Tra livelli estremamente dinamici e personaggi chiamati ad acquisire le forme e abilità più disparate per superare gli ostacoli, bastano i 30 secondi scarsi di questo trailer per intuire la portata e l'originalità del lavoro svolto dal team di Nintendo EPD al seguito del direttore Shiro Mouri, del produttore Takashi Tezuka e dell'artista Masanobu Sato.

Prima di lasciarvi 'inseguire la meraviglia' ammirando le scene di gameplay del nuovo video, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere la nostra recensione di Super Mario Bros Wonder, un platform clamoroso che emerge in tutta la sua 'unicità nintendiana' nelle approfondite analisi di Cristina Bona.