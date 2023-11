Super Mario Bros Wonder vola a 4 milioni, Nintendo supporterà Switch oltre il ciclo vitale

Super Mario Bros Wonder ha piazzato 4.3 milioni di copie in due settimane, diventando il gioco di Mario venduto più velocemente di sempre dall'epoca Wii e DS, un ottimo risultato dunque per il nuovo gioco della mascotte Nintendo.

Il Presidente della Grande N, Shuntaro Furukawa, si è detto soddisfatto di questi numeri e sottolinea come siano destinati a crescere, dal momento che i giochi di Mario per tradizione continuano a vendere bene sul lungo periodo, Nintendo si aspetta dunque vendite in crescita durante la stagione natalizia e nel corso del prossimo anno.

A questo proposito, Furukawa ribadisce poi che "Nintendo continuerà a supportare Switch" superando le barriere legate al ciclo vitale della piattaforma. Nintendo Switch è uscito a marzo 2017 ed entrerà nel suo ottavo anno di vita con l'inizio del prossimo anno fiscale (primo aprile 2024), nonostante questo ci sono già titoli pianificati per la prossima estate, come Paper Mario Il Portale Millenario e Luigi's Mansion 2.

Nintendo Switch Online ha raggiunto quota 38 milioni di iscritti mentre ad oggi gli account Nintendo attivi e registrati sono 330 milioni, inclusi i profili degli account per i giochi mobile come Mario Kart Tour. Furukawa ha poi chiuso il suo intervento durante la riunione con gli azionisti dichiarando che i rumor su Nintendo Switch 2 non sono accurati e che al momento non c'è nulla da annunciare riguardo la prossima console della compagnia.