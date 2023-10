Super Mario Bros. Wonder vs Sonic Superstars: una 'coincidenza interessante', per Nintendo

Il passato dell'industria videoludica è stata segnata dalla rivalità tra Nintendo e SEGA che, oltre ad essersi confrontati sul lato hardware con le loro console, sono spesso stati protagonisti di alcuni testa a testa con i loro videogiochi più rappresentativi.

La storica sfida tra Mario e Sonic è destinata a riproporsi a breve con l'arrivo, quasi simultaneo, di Super Mario Bros. Wonder e Sonic Superstars. Il producer del nuovo platform Nintendo, Takashi Tezuka, ha definito questa situazione una "interessante coincidenza".

"Penso che sia una coincidenza interessante. Creiamo giochi d'azione 2D da molto tempo e, ovviamente, vogliamo che il maggior numero possibile di giocatori si diverta con questi titoli. Non vediamo l'ora che quante più persone possibile abbiano l'opportunità di giocare a questi giochi d'azione 2D a scorrimento laterale, a Mario e non solo", ha dichiarto Tezuka.

Super Mario Bros. Wonder è il primo capitolo principale della serie in grafica 2D a scorrimento laterale dai tempi di New Super Mario Bros. U, pubblicato nel 2012. Il platform game uscirà il 20 ottobre in esclusiva su Nintendo Switch, soltanto tre giorni più tardi rispetto a Sonic Superstars che sarà disponibile dal 17 ottobre su PC, PlayStation, Xbox e Switch.

