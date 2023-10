Super Mario Bros Wonder vs Spider-Man 2, la sfida del mese: chi domina in Giappone?

Super Mario Bros Wonder ha sbancato in Europa ed è il gioco venduto più velocemente della serie di avventure dedicata a Mario ed i suoi amici. Tuttavia, l'esclusiva Nintendo per Nintendo Switch si è trovata a dover affrontare un importante colosso del gaming: parliamo di Marvel's Spider-Man 2, altra grande produzione di fine ottobre.

I due titoli sono usciti in concomitanza in ogni parte del pianeta: il platform clamoroso ideato con Super Mario Bros Wonder si è trovato a sfidare gli amichevoli Spidey di quartiere impegnati a combattere contro il crimine newyorkese, ma chi ha vinto la lotta per il podio nel mercato giapponese? A rispondere alla domanda c'ha pensato l'insider Genki tramite un post pubblicato su Twitter/X: Mario ha riscosso un grandissimo successo in Giappone, ottenendo il gradino più alto del podio.

Più nel dettaglio, veniamo a sapere quello che è un interessantissimo dato legato alle copie fisiche dei due giochi vendute nell'arco degli scorsi giorni: Super Mario Bros Wonder è a quota 638,634 unità, a fronte della controparte che non ha riscosso il medesimo successo. Purtroppo, l'accoglienza per il sequel di Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man Miles Morales è stata più tiepida, portando ad una vendita di copie di Marvel's Spider-Man 2 che si attesta sulle 77,348 unità. Niente da fare, dunque, per l'esclusiva Sony: Super Mario ha avuto la meglio sul pubblico giapponese.