Super Mario Bros Wonder: ancora primo posto sull'eShop, ma arriva un nuovo sfidante

Continuano a giungere notizie da ogni angolo del pianeta di un successo intramontabile per l'ultima avventura di Mario e dei suoi amici: Mario guida la classifica giapponese con Super Mario Bros Wonder che non si scolla dal podio, così come l'ultima esclusiva Nintendo Switch detiene un'importante posizione nelle classifiche del Nintendo eShop.

Mario non cede in alcun modo il proprio posto nella top 3 digitale dei giochi più venduti, complice anche quanto visto negli scorsi giorni: Super Mario Bros Wonder è il gioco di Super Mario venduto più velocemente di sempre, ed il suo successo è più che palpabile. Ma qualcosa potrebbe cambiare presto o tardi, con l'arrivo di un nuovo sfidante sempre legato al panorama Nintendo: Super Mario RPG è in terza posizione, ma il day one è ancora lontano.

Classifica dei giochi eShop più venduti:

Super Mario Bros. Wonder Suika Game Super Mario RPG Mario Kart 8 Deluxe Mortal Kombat 11 Ultimate Dave the Diver Fashion Dreamer Among Us WarioWare: Move It Minecraft Stardew Valley My Time at Portia Deluxe Edition Zelda: Tears of the Kingdom Five Nights at Freddy’s Cult of the Lamb Super Smash Bros. Ultimate Star Ocean: The Second Story R Overcooked: Special Edition Just Dance 2024 Edition Mario Party Superstars LEGO Harry Potter Collection Risk of Rain Returns Hades Blasphemous + Blasphemous II Gear.Club Unlimited 2 Track Edition MLB The Show 23 Cult of the Lamb Heretic Edition Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch Sports Gang Beasts

Classifica dei giochi disponibili sono via download

Suika Game Dave the Diver Among Us Stardew Valley Five Nights at Freddy’s Risk of Rain Returns Hole io Super Meat Boy Forever Witchy Life STory Grim Fandango Remastered The House of the Dead: Remake Five Nights at Freddy’s: Security Breach Stick Fight: The Game Terraria Disney Dreamlight Valley A Little to the Left Dicey Dungeons Five Nights at Freddy’s 2 Creepy Tale Hollow Knight The Game of Life 2 Quake II Enchanted Portals Thief Simulator Ultimate Chicken Horse Vampire Survivors Chants of Sennaar Rubber Bandits Jenny LeClue: Detectivu Retro Bowl

Super Mario RPG sarà il prossimo grande "avversario" di Super Mario Bros Wonder? Difficile a dirsi, soprattutto per il momento, ma a circa una settimana di distanza dal suo day one il gioco è nell'elenco dei titoli più acquistati del momento.