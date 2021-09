Super Mario: il cast del film accolto con esilaranti meme e commenti ironici

Durante il Nintendo Direct di settembre 2021 Shigeru Miyamoto è intervenuto per fornirci alcuni aggiornamenti sul film d'animazione di Super Mario, che vedrà coinvolti attori molto amati quali Chris Pratt e Jack Black. La pellicola è attesa nella sale statunitensi per Natale 2022, ignoto per ora il suo arrivo in Europa e Giappone.

L'annuncio del cast, seppur di alto profilo, ha tuttavia scatenato le reazioni più disparate da parte dei fan, dando vita a una serie di meme esilaranti e di commenti ironici sulla scelta degli interpreti. Ad essere preso di mira è in particolare Chris Pratt, che interpreterà Mario nel film ma la cui scelta non ha convinto tanti appassionati che lo vedono poco adatto nel ruolo dell'iconico idraulico baffuto. I meme basati su Jurassic World che scherzano su questa scelta strappano più di una risata, mentre altri manifestano le loro perplessità sul fatto che Charles Martinet, storico doppiatore di Mario, non presti in questa occasione la sua voce per dare vita al personaggio. Lo stesso Martinet, tra l'altro, sarà coinvolto nella pellicola in ruoli cameo a sorpresa che i fan dovranno scoprire durante la visione.

Battute a raffica anche sulle scelte effettuate per i ruoli di Luigi e Toad, rispettivamente Charlie Day e Keegan-Michael Key. Insomma, sebbene per il momento non ne sia stato mostrato neanche un singolo fotogramma, il film d'animazione su Mario è già sulla bocca di tutti. Cinema a parte, ecco tutte le novità del Nintendo Direct di settembre 2021.