Super Mario: in cerca di tesori in un originalissimo cosplay di Toad al femminile

Dopo Super Mario RPG arriva la conferma definitiva. Nintendo sa fare i remake, come dimostra il recentissimo Mario Vs. Donkey Kong, e almeno per il momento non abbandonerà questa strada. Nei prossimi mesi è infatti in arrivo un altro, atteso progetto che trae ispirazione dal passato.

Solamente da qualche settimana i giocatori Switch hanno potuto riscoprire un piccolo gioiello tratto dal catalogo Game Boy Advance. Nella nostra recensione di Mario Vs. Donkey Kong vi abbiamo parlato dei pregi del titolo, che vanta un comparto grafico rinnovato e contenuti aggiuntivi, ma ora è il momento di guardare oltre. Nei prossimi mesi, infatti, arriverà un altro remake!

Dopo le inedite trasformazioni di Princess Peach Showtime, i giocatori della Grande N potranno tornare a giocare con la carta. Il remake di Paper Mario Il portale millenario è uno dei titoli più attesi del 2024, sebbene al momento non ci sia ancora una data d'uscita certa. A ogni modo, con il cosplay di Brianna Torres abbandoniamo l'idraulico dal berretto rosso per tornare in compagnia del funghetto più amato del Regno dei Funghi.

In questo cosplay di Toad da Super Mario possiamo ammirare una versione umanoide e femminile del personaggio simbolo Nintendo. Con lui abbiamo vissuto una meravigliosa avventura in Captain Toad Tresure Traker per Switch, ma non solo. Pare che ci sia un Captain Toad 2 nei progetti di Nintendo, ma per il momento dobbiamo 'accontentarci' di questa sua spettacolare e originale interpretazione.