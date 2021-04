Super Mario: chi è il più grande tra Mario e Luigi?

Mario e Luigi sono la coppia di fratelli più famosa in ambito videoludico, protagonisti di innumerevoli avventure indimenticabili che hanno fatto la fortuna di Nintendo. Ma vi siete mai chiesti chi tra i due è il fratello più grande?

In numerosi giochi, relativi libretti d'istruzioni, articoli e dichiarazioni ufficiali, Luigi viene spesso descritto come il fratello minore e fedele spalla dell'iconico Mario. Per anni quindi i ruoli dei due personaggi all'interno della famiglia sono ben definiti. Dubbi concreti su chi sia effettivamente il più grande emergono però all'uscita di Super Mario World 2 Yoshi's Island per Super Nintendo nel 1995. Nel capolavoro Nintendo, infatti, Mario e Luigi vengono rappresentati ancora neonati, descritti dal gioco come gemelli. Ciò lascerebbe intendere, dunque, come Mario e Luigi abbiano in verità la stessa età, e che non esista un vero e proprio fratello maggiore. Nonostante ciò, numerosi giochi successivi a Yoshi's Island hanno continuato a riferirsi a Luigi come il gemello più giovane, nato magari diversi secondi dopo Mario.

Età a parte, i due eroi continuano a regalare grandi soddisfazioni ai loro numerosi fan sparsi per il mondo. Negli ultimi anni Luigi è tornato ad essere protagonista principale di un gioco tutto suo, Luigi's Mansion 3 (per approfondire ecco la nostra recensione di Luigi's Mansion 3 per Switch), mentre i giochi di Mario sono così numerosi che abbiamo creato un'apposita guida per godersi le migliori avventure di Super Mario su Switch.