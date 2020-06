Super Mario Collection compare su Amazon ma in realtà è un fake

Da tempo si parla di una possibile raccolta dedicata a Super Mario con le versioni rimasterizzate di Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. A tal proposito un misterioso pacchetto denominato Super Mario Collection è comparso su Amazon... o forse no?

Ad oggi non ci sono effettivamente riferimenti all'esistenza della Super Mario Collection, su Reddit e altri social network ha iniziato a circolare un presunto screenshot della pagina del prodotto su Amazon USA... ma qualcosa non quadra. La pagina è piena di errori di battitura e non rispecchia lo stile design di Amazon, inoltre anche la copertina provvisoria sembra essere falsa. Si è trattato di un leak, magari di una pagina ancora provvisoria, o solamente di un fake montato ad arte?

Al momento nessun commento è giunto da Amazon o Nintendo, il prossimo gioco di Super Mario a vedere la luce sarà Paper Mario The Origami King in arrivo il 17 luglio, le voci su Super Mario World 3D Deluxe e sulle riedizioni di Super Mario 64 e Sunshine non hanno trovato alcun riscontro ufficiale. Non è escluso che Nintendo stia effettivamente lavorando ad alcune remaster per Switch dei giochi più celebri di Super Mario, allo stato attuale però si tratta solamente di rumor e speculazioni.