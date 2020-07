Super Mario compie 35 anni: Hasbro annuncia nuove versioni di Jenga e Monopoly

In attesa di capire come Nintendo festeggerà il trentacinquesimo compleanno di Super Mario, il colosso del giocattolo Hasbro ha annunciato due nuovi prodotti a tema, versioni personalizzate di celebri giochi da tavolo come Jenga e Monopoly.

Monopoly Super Mario Celebration Edition presenterà una plancia personalizzata con luoghi iconici della serie, carte e segnalini che riproducono Mario, Luigi, Toad e tutti gli altri personaggi del Regno dei Funghi, presente inoltre un blocco "?" con effetti sonori, da attivare in caso di imprevisto. Super Mario Monopoly sarà disponibile dal primo agosto al prezzo di 29.99 dollari negli USA, lo stesso giorno uscirà anche Jenga Super Mario (19.99 dollari), variante dell'omonimo gioco della torre.

Secondo alcuni rumor, Nintendo si prepara ad annunciare interessanti novità per i 35 anni di Super Mario, tra cui riedizioni dei principali giochi 3D come Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy e Super Mario 3D World, pronti ad arrivare su Switch in un ricco cofanetto commemorativo. Si tratta però solamente di speculazioni e ad oggi la casa di Kyoto non ha confermato nulla a riguardo, certo dubitiamo che Nintendo voglia far passare sotto silenzio un traguardo così importante e degno di essere festeggiat onel migliore dei modi.