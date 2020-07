Super Mario compie 35 anni: il leak di Nintendo su Twitter anticipa sorprese e annunci?

Con la sempre più vicina ricorrenza per i 35 anni dall'uscita di Super Mario Bros. per NES, gli appassionati dell'idraulico baffuto della casa di Kyoto segnalano l'apertura di un account Twitter dedicato, appunto, al trentacinquesimo anniversario della mascotte Nintendo.

Come segnalato dalla redazione di VideoGamesChronicle, diversi fan della leggendaria serie platform di Nintendo hanno notato la comparsa su Twitter del nuovo account supermario35th. Il profilo in questione sembrerebbe essere di proprietà di Nintendo ed è attualmente impostato su "Privato", senza alcun messaggio pubblicato o tantomeno dei rimandi a link esterni o a tweet della compagnia nipponica.

L'email associata all'account in questione, emersa dal form per il recupero dell'account, sembra essere legata a un dominio Nintendo con sede in Giappone, da qui gli indizi sulle iniziative che la casa di Kyoto potrebbe intraprendere entro breve per celebrare questa importante ricorrenza.

In madrepatria, la commercializzazione di Super Mario Bros. su Famicom (la console conosciuta qui da noi come Nintendo Entertainment System o NES) è avvenuta il 13 settembre del 1985: in base ai rumor emersi in questi mesi, l'azienda nipponica potrebbe annunciare molto presto i progetti di Super Mario 64 e Sunshine su Switch, insieme ad altri kolossal della serie come Mario Galaxy e 3D World, magari con versioni rimasterizzate o con dei veri e propri remake. Nel frattempo, avete dato un'occhiata al nuovo set LEGO Nintendo NES?